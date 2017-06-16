Уголовное дело прекращено.

Прекращено уголовное дело в отношении анестезиолога-реаниматолога екатеринбургской ДГКБ №9 Артема Шабалина, которого обвиняли в гибели 3-летней девочки.

"Вчера судья вынесла такое постановление в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Решение в силу не вступило. У сторон есть 10 дней для обжалования", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Ирина Седяева.

29 января 2015 года девочке лечили множественный осложненный кариес в отделении челюстно-лицевой хирургии. По данным следствия, 34-летний Шабалин поставил ребенку анестезию, допустив ряд нарушений. После этого девочка впала в кому. Спустя 1,5 года малышка скончалась, не приходя в сознание.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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