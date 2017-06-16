В нелегальном цехе.

Жителя Миасса раздавило мраморной плитой в нелегальном цехе по обработке памятников, расположенном в промзоне на Тургоякском шоссе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по городу Миассу СУ СКР по Челябинской области, ЧП произошло еще 15 мая 2017 года. Крановщик перемещал глыбу по цеху, и она упала на стоявшего поблизости мужчину. Он скончался на месте.

Сотрудники цеха отрицают, что погибший был работникам предприятия. Мужчина якобы случайно оказался в помещении. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

"Скорее всего, дело будет переквалифицировано на статью 143 УК РФ "Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть", - добавили в следственном отделе.