Екатеринбуржцу грозит 14 лет за убийство Кристины ЯновойСегодня в 17:53
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Столько запросил прокурор.
Гособвинитель запросил 14,5 лет колонии для екатеринбуржца Евгения Беляша, который обвиняется в убийстве 25-летней жительницы Новоуральска Кристины Яновой. Приговор будет оглашен 19 июня 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В 2016 году женщина приехала в Екатеринбург на заработки, оставив дома мужа с маленьким сыном. По данным следствия, она познакомилась на сайте знакомств с Беляшом, который пригласил ее на свидание. В ночь на 14 декабря Кристина ушла в гости к подсудимому. Во время встречи они повздорили из-за того, что Беляш отказался платить женщине оговоренную ранее сумму. Мужчина задушил гостью, а тело вывез в лесополосу в районе Широкой Речки. Труп обнаружили спустя несколько дней.
Мужчина признал свою вину. Известно, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления
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