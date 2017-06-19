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В Екатеринбурге бывший судебный пристав предстанет перед судом за взяткуСегодня в 10:44

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В 1 миллион рублей.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего судебного пристава Октябрьского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга свердловского УФССП. Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в октябре 2016 года обвиняемая через посредника получила 1 миллион рублей от жительницы Свердловской области. Исполнительное производство в отношении последней находилось в районном отделе судебных приставов. С женщины должны были взыскать более 20 миллионов рублей. Она предложила взятку обвиняемой за прекращение исполнительного производства.

Судебного пристава задержали 10 октября 2016 года сотрудники УФСБ по Среднему Уралу. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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