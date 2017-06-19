Заподозрив его в краже кошелька.

25-летний россиянин до смерти избил пенсионера на острове Сицилия (Италия). Его арестовали, пишут федеральные СМИ.

Избиение попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек несколько раз ударил пожилого мужчину. Когда тот упал, россиянин стал пинать его ногами. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он спустя несколько часов скончался от сердечного приступа. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, молодой человек напал на пенсионера, заподозрив его в краже кошелька, передает "Уралинформбюро".