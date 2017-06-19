В Сургутском районе вынесен приговор похитителям нефтиСегодня в 12:21
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Из трубопровода "Транснефть - Сибири".
15 июня 2017 года Сургутский райсуд признал виновными в хищении нефти из трубопровода, принадлежащего АО "Транснефть – Сибирь", 7 членов преступной группы и приговорил их к различным срокам заключения.
Установлено, что 19-22 июля 2013 года злоумышленники сделали несколько незаконных врезок в магистральный нефтепровод Лянторский КСП – Федоровское КСУ (близ автодороги Сургут – Лянтор). С помощью автоцистерн они похитили 530 тонн нефти на сумму 6,94 миллиона рублей. Похищенное удалось сбыть по заниженным ценам на одну из нефтебаз, расположенную в промзоне поселка Солнечный Сургутского района.
22 июля 2013 сотрудники службы безопасности АО "Транснефть – Сибирь", обследуя нефтепровод на 17-м километре, обнаружили прикрытую ветками яму. О происшествии было сообщено в полицию. Сотрудники УВД Сургутского района раскрыли всю цепочку по хищению нефти, задержав 7 членов преступной группы - Витаутаса М., Станислава Б., Эльшана Д., Евгения К., Анатолия Г., Василия К., Николая М.
По решению суда все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 (хищение чужого имущества) и статьей 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов).
Станислав Б., Эльшан Д. и Евгений К. были приговорены к 5 годам в исправительной колонии, остальные – к 3 годам лишения свободы условно. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
Раннее Сургутский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении организатора данного преступления Рустама Б. Он признан виновным в особо крупной групповой краже нефти и повреждении нефтепровода (п. "б" ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 215.3 УК РФ). Ему было назначено условное наказание. Не согласившись с таким вердиктом, АО
"Транснефть – Сибирь" подало апелляционную жалобу. Вышестоящий суд приговорил Рустама Б. к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафом в 30 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь", жажда наживы членов преступной группы неминуемо привела бы к технологической катастрофе, если бы не своевременные действия сотрудников службы безопасности предприятия и полиции.
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