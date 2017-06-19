Ему грозит 2 года колонии.

30 июня 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга пройдут предварительные слушания по делу бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). Заседание начнется в 14.30 и пройдет в закрытом режиме, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на его тещу) и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью госслужащим, министр управлял этими организациями.

Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому "УралДорТехнологии" и "УралТрансПетролиум" побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

В настоящее время Сидоренко находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Следует напомнить, что "Уралинформбюро" провело журналистское расследование в отношении Сидоренко еще в 2015 году, передав собранные материалы в правоохранительные органы. В 2016 году до экс-министра добрались чекисты.

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