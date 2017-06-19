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В Екатеринбурге задержали грабителей на велосипедах Сегодня в 14:02

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Напавших на банк.

В Екатеринбурге задержали четверых молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на отделение Сбербанка. Налет, по данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, совершили велосипедисты.

Инцидент произошел утром 16 июня 2017 года. Трое злоумышленников в масках ворвались в помещение банка на Щербакова, 20. Угрожая пистолетами, они потребовали деньги. В это время их четвертый сообщник стоял с рацией "на шухере". Неожиданно налетчиков что-то насторожило, и они быстро скрылись, не взяв денег.

Прибывшие на место полицейские задержали одного из подозреваемых рядом с банком. Троих его соучастников взяли в течение суток в разных районах города.

В задержании приняли участие сыщики из подразделения по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД и бойцы СОБР. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой в особо крупном размере). В настоящее время все четверо арестованы. Их проверяют на причастность к иным преступлениям. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.


Фото: В.Н.Горелых.

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