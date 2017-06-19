Изъято 5 килограмм синтетики.

Сотрудники свердловского УФСБ задержали в Новоуральске семейную пару по подозрению в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, около года назад 30-летний мужчина и 27-летняя женщина закупили в Интернет-магазине химический реагент. Затем они арендовали помещения в близлежащих поселках и создали там подпольные лаборатории, где производили синтетические наркотики. В соцсетях супруги находили курьеров, которые распространяли зелье через тайники.

Во время очередной закладки чекисты задержали двух курьеров. После этого взяли и супругов.

Силовики изъяли более 5 килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.