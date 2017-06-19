Ее ждет суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Пермского края, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, мать двоих детей узнала об очередной беременности и решила избавиться от ребенка из-за сложного материального положения. При этом она не стала делать аборт, а факт беременности от окружающих скрыла.

15 декабря 2016 года женщина приехала в Пермь в гости к подруге. Там она спровоцировала преждевременные роды, а новорожденную девочку утопила.