За взятки на 5 миллионов.

В Ленинский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ГУП "Кургантехинвентаризация". 59-летний Сергей Устюгов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, в 2014-2015 годах местный бизнесмен приплачивал Устюгову от 300 до 700 тысяч рублей за заключение договоров на выполнение кадастровых и геодезических работ. Всего за 2 года был заключен 81 договор на сумму более 118 миллионов рублей. Устюгов получил за это свыше 5,2 миллиона рублей.

Обвиняемого задержали с поличным весной 2016 года. Он признал вину.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении директора тюменской фирмы было прекращено в связи с его активным сотрудничеством.

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