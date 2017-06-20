Которую везли на Ближний Восток.

Троицкий райсуд вынес приговор троим контрабандистам, которые пытались переправить через границу военную продукцию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осенью 2016 года чекисты задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Бугристое" грузовик MAN. В нем находилось 26 ящиков, заполненных бывшими в употреблении комплектующими бронетанковой техники, состоящей на вооружении Минобороны РФ. Военную продукцию везли в страны Ближнего Востока.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Покушение на контрабанду частей военной техники" (ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ). Одного из обвиняемых на 3 года отправили в колонию общего режима, другому дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а третьему - 8 месяцев, но освободили в связи с отбытием наказания в СИЗО.