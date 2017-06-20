×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге под суд отдали зачинщика "цыганской" бойниСегодня в 11:45

  • Текст

По обвинению в мошенничестве.

В Кировский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении одного из главных участников "цыганской" перестрелки Дмитрия Пестрикова (цыган Дима). Он с двумя подельниками - Николаем Богдановым и Александром Ярошевичем - обвиняется в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, весной 2015 года Пестриков нашел ведущего асоциальный образ жизни екатеринбуржца, у которого была в собственности квартира на Минометчиков. Цыган Дима втерся к мужчине в доверие, пообещав избавить его от алкоголизма и помочь в трудоустройстве. Обвиняемый завладел ключами от квартиры, паспортом и документами о праве собственности, которые передал Богданову.

Последний нашел подставное лицо - Ярошевича, и вклеил его фото в паспорт собственника квартиры. В дальнейшем через нотариальную доверенность обвиняемые продали жилье за 1,5 миллиона рублей.

Следует добавить, что Пестриков также проходит фигурантом по делу о бойне в частном секторе на улице Депутатской, которая произошла вечером 3 сентября 2016 года. К дому бизнесмена Олега Шишова приехало около 16 вооруженных мужчин на семи машинах. На помощь хозяину подоспели братья Александр и Алексей Дутовы. Последний открыл стрельбу. Два человека из числа незваных гостей погибли, еще семеро получили ранения. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Массовые беспорядки".

Арестованы 9 участников перестрелки. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

Также по теме:
За "цыганскую" перестрелку в Екатеринбурге лишат лицензии ЧОП
Скончался подследственный участник "цыганской" бойни в Екатеринбурге

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×