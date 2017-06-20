По обвинению в мошенничестве.

В Кировский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении одного из главных участников "цыганской" перестрелки Дмитрия Пестрикова (цыган Дима). Он с двумя подельниками - Николаем Богдановым и Александром Ярошевичем - обвиняется в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, весной 2015 года Пестриков нашел ведущего асоциальный образ жизни екатеринбуржца, у которого была в собственности квартира на Минометчиков. Цыган Дима втерся к мужчине в доверие, пообещав избавить его от алкоголизма и помочь в трудоустройстве. Обвиняемый завладел ключами от квартиры, паспортом и документами о праве собственности, которые передал Богданову.

Последний нашел подставное лицо - Ярошевича, и вклеил его фото в паспорт собственника квартиры. В дальнейшем через нотариальную доверенность обвиняемые продали жилье за 1,5 миллиона рублей.

Следует добавить, что Пестриков также проходит фигурантом по делу о бойне в частном секторе на улице Депутатской, которая произошла вечером 3 сентября 2016 года. К дому бизнесмена Олега Шишова приехало около 16 вооруженных мужчин на семи машинах. На помощь хозяину подоспели братья Александр и Алексей Дутовы. Последний открыл стрельбу. Два человека из числа незваных гостей погибли, еще семеро получили ранения. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Массовые беспорядки".

Арестованы 9 участников перестрелки. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

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