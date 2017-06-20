Которым задолжала деньги.

В Прикамье арестовали 27-летнюю жительницу Карагайского района по подозрению в двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

По данным следствия, преступление было совершено днем 11 июня 2017 года в поселке Менделеево. Девушка пришла к знакомой 87-летней женщине, у которой занимала деньги. Подозреваемая попросила об отсрочке долга, но получила отказ. Тогда она напала с ножом на пенсионерку и ее парализованного 67-летнего сына.

С места убийства девушка скрылась. Ее задержали по месту жительства спустя несколько дней. В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение.