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Облсуд смягчил приговор любовнику убитой челябинки ЭстерСегодня в 12:25

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Снизив срок на 2 месяца.

Челябинский облсуд смягчил приговор по делу об убийстве многодетной челябинки Эстер Альварес. Ранее Чебаркульский горсуд отправил ее любовника Эдварда Краузе на 19 лет в колонию строгого режима и обязал выплатить 11 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, суд исключил из осуждения Краузе незаконные действия с боеприпасами. Таким образом, общий срок наказания был снижен на 2 месяца - до 18 лет 10 месяцев.

Защитник также настаивал на переквалификации действий подзащитного с умышленного убийства (ст.105 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). В этом ходатайстве было отказано.

Приговор вступил в силу.

Убийство было совершено в конце марта 2015 года. Краузе и Альварес в Сатке праздновали 35-летие Эстер. Затем на Range Rover именинницы они поехали в Челябинск. По данным следствия, по дороге Краузе дважды выстрелил в попутный автомобиль. По его словам, он хотел попросить у водителя прикурить.

После этого под Чебаркулем он выстрелил в ногу и голову Эстер. Спрятать труп и отогнать машину в гараж ему помогли сожительница и знакомый. Внедорожник Краузе планировал продать, однако не успел. Мужчину задержали по возвращении в Челябинск из Египта.

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