За гибель пассажира.

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Алапаевска, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Он проведет 1 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 14 ноября 2016 года. Водитель ВАЗ-2105 решил "подрифтовать" на льду реки Нейва, прихватив с собой трех пассажиров. Молодые люди удалились от берега на 50 метров. Совершив один крутой вираж, приятели почувствовали, что задние колеса машины просели. Трое из них успели выскочить. В салоне остался 23-летний молодой человек, он утонул. Тело погибшего достали водолазы.

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