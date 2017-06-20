×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Маски-шоу" в администрации Миасса связаны с земельной аферойСегодня в 14:21

  • Текст

Фигурантов в деле пока нет.

Обыски в администрации Миасса утром 20 июня проводились в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков. Фигурантов в деле пока нет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники следственного комитета и регионального УФСБ нагрянули с обыском в кабинет главы города Геннадия Васькова.

По имеющимся данным, должностные лица провернули земельную аферу в 2016 году. Что конкретно произошло не уточняется. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее по теме:
Чекисты нагрянули с обысками к главе Миасса

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×