Фигурантов в деле пока нет.

Обыски в администрации Миасса утром 20 июня проводились в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков. Фигурантов в деле пока нет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники следственного комитета и регионального УФСБ нагрянули с обыском в кабинет главы города Геннадия Васькова.

По имеющимся данным, должностные лица провернули земельную аферу в 2016 году. Что конкретно произошло не уточняется. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее по теме:

Чекисты нагрянули с обысками к главе Миасса