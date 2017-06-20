Версия суицида отпала.

В истории о гибели 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина, который проходил службу в Екатеринбурге в войсках РХБЗ, появился первый фигурант. Подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий проходит его сослуживец, сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.

Трагедия произошла вечером 7 марта 2017 года. Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке. Спустя несколько часов его нашли мертвым. По факту гибели военнослужащего было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" (ст.110 УК РФ), которую затем переквалифицировали на "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ).

"Я общалась с мамой Дениса и другом семьи. Мама рассказала, что Денис уходил на службу с охотой, а спустя несколько месяцев у него уже не было желания служить. Он говорил о том, что "контрабасы" (контрактники, - прим.ред.) - нелюди. Денису оставалось служить месяц, когда он покончил с собой. Друг семьи видел его тело с многочисленными повреждениями. Сейчас появился подозреваемый. Возможно, он издевался над Денисом. Пока никаких подробностей, к сожалению, сообщить не могу", - сказала Макарова.

Ранее родственники погибшего рассказывали, что он регулярно просил их высылать денег, чтобы избежать неприятностей.