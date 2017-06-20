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Жительница Ямала 100 раз ударила ножом приятеляСегодня в 17:40

  • Текст

У которого гостила.

В Приуральском районе задержали 30-летнюю женщину по подозрению в жестоком убийстве знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 11 июня 2017 года в Салехарде. Подозреваемая с сожителем находились в гостях у 51-летнего мужчины. Во время застолья женщина поссорилась с хозяином квартиры и нанесла ему более 100 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте, а гости скрылись.

Тело мужчины обнаружили 17 июня. Спустя некоторое время подозреваемую и ее сожителя нашли в селе Аксарка.

В настоящее время решается вопрос об аресте женщины. Она признала вину и сотрудничает со следствием.

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