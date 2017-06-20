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Суд над экс-санитаркой интерната на Ляпустина стартует 27 июняСегодня в 18:03

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Она ответит за обожженного ребенка.

27 июня 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга пройдут предварительные слушания по делу бывшей санитарки скандально известного дома-интерната на Ляпустина. 32-летнюю женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда 11-летнему воспитаннику, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Инцидент произошел утром 19 января 2017 года. Обвиняемая вымыла мальчика, одела его и ушла по другим делам. Спустя некоторое время воспитатель интерната заметила на теле ребенка ожоги.

В больнице у мальчика диагностировали ожоги 2 степени 20% тела. Он находился в больнице почти месяц - до 15 февраля. Следствие установило, что санитарка обварила его кипятком.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (ч.2 ст.118 УК РФ).

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