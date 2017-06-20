Проводится служебная проверка.

В Екатеринбурге задержали следователя полиции под кайфом. Мужчину поймали во время спецоперации в наркопритоне, сообщают общественники.

"Сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по Екатеринбургу совместно с общественниками проведен очередной профилактический рейд, направленный на выявление наркопритонов и лиц, занимающихся незаконной реализацией наркосодержащих веществ. Мероприятие прошло успешно. В одной из квартир по улице Красноуральской, расположенной в Верх-Исетском районе областного центра, сыщики обнаружили злачную точку, в которой находились 9 человек. Одним из них, как позднее выяснилось, оказался следователь УМВД по Екатеринбургу. Лейтенант юстиции 1990 года рождения был в гражданской одежде", - прокомментировал "Уралинформбюро" начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в помещении был найден пакет с синтетическим наркотиком. В отношении полицейского проводится служебная проверка. Если подтвердится, что следователь употреблял запрещенные вещества, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное наказание.