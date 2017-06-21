Он знал о болезни.

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Краснокамска, который заразил ВИЧ-инфекцией 17-летнюю девушку. Он проведет 5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, молодой человек знал о своей болезни. Несмотря на это, осенью 2016 года он неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней без презерватива.