В алкогольном угаре.

В ночь на 21 июня 2017 года в Соликамске по подозрению в убийстве 4-летнего сына задержали 31-летнего местного жителя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, мужчина был пьян. Он схватил топор и несколько раз ударил им мальчика по голове. Ребенок скончался на месте.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.