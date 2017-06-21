Суд ограничился воспитательными мерами.

15-летний екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве матери, избежал наказания.

"Уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего прекращено. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о применении мер воспитательного воздействия. Подростку вынесено предупреждение, он передан под надзор территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, в течение 2,5 лет он обязан находиться дома в период с 21.00 до 07.00", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Эльвира Хусаенова.

Семейная драма разыгралась в ночь на 29 декабря 2016 года на улице Уральских Рабочих. Школьник поругался с 46-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом. Мальчик утверждает, что женщина напала на него первой. Экспертиза показала, что он зарезал мать в состоянии аффекта.

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