Зарезавший мать екатеринбургский школьник избежал наказанияСегодня в 15:56
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Суд ограничился воспитательными мерами.
15-летний екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве матери, избежал наказания.
"Уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего прекращено. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о применении мер воспитательного воздействия. Подростку вынесено предупреждение, он передан под надзор территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, в течение 2,5 лет он обязан находиться дома в период с 21.00 до 07.00", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Эльвира Хусаенова.
Семейная драма разыгралась в ночь на 29 декабря 2016 года на улице Уральских Рабочих. Школьник поругался с 46-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом. Мальчик утверждает, что женщина напала на него первой. Экспертиза показала, что он зарезал мать в состоянии аффекта.
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А может эта судья тоже...того...ну когда-то кого-то зарезал из своих родственников, что так легко отмазал этого типа от наказания????????
Ну, всё, пример для подражания тэкс сказать, судебный прецедент, тэкс сказать. Сейчас школьник получит двойку или матери нагрубит, та ремень возьмёт в руки, шлёпнет его ремнём, а тот её опа... зарежет и суд его оправдает. Господи, как страшно в наше время иметь детей. У меня нет детей и я как-то даже рада этому. И не надо орать про стакан воды на старости. Я буду стараться сама себе водички наливать в стакан.ответить
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