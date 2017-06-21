Арестовано 11 человек.

Во Франции в курортной коммуне Мимизан на пляж вынесло более полутора тонн кокаина, пишут федеральные СМИ.

По данным следствия, наркоторговцы на резиновых лодках потерпели бедствие. Их прибыли спасать военнослужащие. Позже они обнаружили на берегу свертки с наркотиком.

Арестованы 11 человек, среди них есть граждане Греции, передает "Уралинформбюро".