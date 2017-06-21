На 19 лет.

Челябинский облсуд вынес приговор гражданину Таджикистана, признав его виновным в контрабанде 23 килограммов героина и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина проведет 19 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 300-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2016 году обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом из Киргизии (дело в отношении него выделено в отдельное производство, - прим.ред.). Последний нанял фуру, куда поместил героин, спрятав его в луке. Ни о чем не подозревающий водитель большегруза перевез наркотик через российско-казахскую таможню в Троицком районе Челябинской области и направился в Екатеринбург.

Обвиняемый контролировал перемещение дальнобойщика. Его задержали при получении груза в уральской столице: сотрудники УФСБ провели спецоперацию на территории овощебазы №4. Они обыскали фуру с 20 тоннами репчатого лука - перебирая овощи вручную, чекисты нашли около 230 муляжей, в которые был завернут героин общей массой 23 килограмма. По оценке экспертов, изъятый героин относится к так называемой категории "999". Стоимость такого товара на черном рынке составляет 20 тысяч долларов за килограмм. До конечного потребителя порошок доходит разбавленным в 6-8 раз.

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