Ущерб превысил 7 миллионов.

Орджоникидзевский райсуд Перми вынес приговор 52-летнему местному жителю, признав его виновным в 47 эпизодах мошенничества и краже. Он проведет 8 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина втирался в доверие к владельцам большегрузов, катеров, понтонов и барж, а затем завладевал их имуществом. Похищенное он распиливал и за бесценок сдавал в пункты приема металлолома. Ущерб превысил 7 миллионов рублей.