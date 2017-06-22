Его задержали.

В Копейске по подозрению в убийстве 17-летнего школьника задержали 43-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено в ночь на 21 июня 2017 года. Подозреваемый повздорил с подростком, который пил пиво в компании приятелей. В ходе конфликта школьник несколько раз ударил мужчину. Последний зашел в свою квартиру, взял нож и, вернувшись, зарезал юношу.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.