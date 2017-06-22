Он "крышевал" игорный зал.

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор бывшему и.о. начальника отдела полиции "Тракторозаводский" Евгению Менделю. Он признан виновным в получении взятки за "крышевание" игорного зала и проведет 3 года в колонии общего режима. Кроме того, экс-полицейский должен выплатить штраф в размере 1,4 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2016 году Мендель получил 800 тысяч рублей от организатора игорной деятельности. Взамен он обещал сообщать о предстоящих проверках. Преступление раскрыли сотрудники южноуральского УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД.

Ранее суд дал по 1,5 года условно двум женщинам - организаторам азартных игр.

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