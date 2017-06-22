В довесок к годам за наркотики.

22 июня 2017 года прокуратура обжаловала приговор 38-летнему жителю Ялуторовска, который отделался ограничением свободы за угрозу убийством 4-летнему сыну. Надзорное ведомство просит отправить мужчину в колонию на 9 месяцев.

Как ранее сообщалось, в мае сожительница мужчины выгнала его из-за пристрастия к наркотикам. Чтобы вернуть женщину, он начал угрожать убить своего сына. Тюменец поставил мальчика на стул, накинул ему на шею петлю, сфотографировал и отправил снимок экс-сожительнице. Она показала фото сестре мужчины, которая в свою очередь обратилась в полицию. В настоящее время мальчик находится под опекой бабушки по линии матери.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили "Уралинформбюро", что 15 июня мировой судья назначила мужчине 10 месяцев ограничения свободы (ему запрещено выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения, - прим.ред.), освободив его из-под стражи в зале суда.

Следует отметить, что спустя неделю нерадивого отца осудили за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Он получил 3 года колонии общего режима.

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