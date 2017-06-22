×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тагильчанин избежал колонии за гибель матери и сестрыСегодня в 13:37

  • Текст

При пожаре.

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). Мужчине назначили 2 года ограничения свободы передвижения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Тагильчанин жил в одной квартире с матерью, сестрой и малолетней племянницей. По данным следствия, мужчина злоупотреблял спиртным и курил в своей комнате. В один из дней он уснул, не потушив сигарету. Возник пожар, в котором погибли мать и сестра подсудимого. Сам мужчина и его племянница спаслись.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×