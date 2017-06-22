Прокурор просит 7 лет.

Копейский суд вынесет приговор экс-главе города Вячеславу Истомину 27 июня 2017 года. Заседание начнется в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший градоначальник получил более 2 миллионов рублей за лоббирование интересов бизнесменов. Его задержали в июле 2016 года. Во время следственных действий Истомин покинул кресло главы города.

Гособвинение запросило для экс-чиновника 7 лет лишения свободы и штраф в 50 миллионов рублей.

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