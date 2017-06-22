Труп он спрятал в колодце.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Сладковского района, обвиняемого в убийстве. После утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в ночь на 24 октября 2016 года в деревне Выстрел. По данным следствия, обвиняемый выпивал с двумя приятелями. Во время застолья он поругался с одним из собутыльников и забил его до смерти кувалдой. Труп мужчина сбросил в колодец нежилого дома.

Тело погибшего обнаружили 21 апреля 2017 года.