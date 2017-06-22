Под вывеской кооператива.

Тверской райсуд столицы вынес приговор четверым жителям Челябинска и троим москвичам, признав их виновными в хищении 259 миллионов рублей. Участники ОПГ проведут от 6 до 9 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Подсудимые действовали от имени потребительского инвестиционного кооператива "ОВК", зарегистрированного в Челябинске. По данным следствия, они заключали с гражданами договоры займа и обещали ежемесячно выплачивать высокие проценты. С 2007 по 2013 годы сообщники обманули более 370 человек.

Уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды выделено в отдельное производство.