Четверых челябинцев отправили за решетку за хищение 259 миллионовСегодня в 15:57
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Под вывеской кооператива.
Тверской райсуд столицы вынес приговор четверым жителям Челябинска и троим москвичам, признав их виновными в хищении 259 миллионов рублей. Участники ОПГ проведут от 6 до 9 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Подсудимые действовали от имени потребительского инвестиционного кооператива "ОВК", зарегистрированного в Челябинске. По данным следствия, они заключали с гражданами договоры займа и обещали ежемесячно выплачивать высокие проценты. С 2007 по 2013 годы сообщники обманули более 370 человек.
Уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды выделено в отдельное производство.
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