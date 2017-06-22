×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре вахтовик сел на 7 лет за избиение коллеги до смертиСегодня в 16:41

  • Текст

Топорищем.

Нижневартовский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро".

Преступление было совершено в начале ноября 2016 года в вагончике производственной базы предприятия. Двое вахтовиков разругались на бытовой почве. В порыве ярости один из них несколько раз ударил оппонента по голове топорищем, после чего вытолкал его на улицу в легкой одежде. Потерпевший скончался от полученных травм и общего переохлаждения .

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×