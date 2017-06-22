Топорищем.

Нижневартовский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро".

Преступление было совершено в начале ноября 2016 года в вагончике производственной базы предприятия. Двое вахтовиков разругались на бытовой почве. В порыве ярости один из них несколько раз ударил оппонента по голове топорищем, после чего вытолкал его на улицу в легкой одежде. Потерпевший скончался от полученных травм и общего переохлаждения .