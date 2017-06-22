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Двое южноуральцев отправились за решетку за изнасилование Сегодня в 17:47

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Их подельник покончил с собой.

Суд вынес приговор двум 20-летним жителя Чебаркуля, признав их виновными в изнасиловании 17-летней девушки. Они проведут 8,5 и 9 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено 18 октября 2016 года. По данным следствия, школьницу позвал на свидание знакомый, с которым она общалась в Интернете. Ухажер привел ее в квартиру, где выпивали двое его приятелей. После застолья пьяные мужчины изнасиловали гостью, угрожая убийством.

После задержания один из злоумышленников свел счеты с жизнью в камере изолятора временного содержания.

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