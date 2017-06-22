Двое южноуральцев отправились за решетку за изнасилование Сегодня в 17:47
- Текст
Их подельник покончил с собой.
Суд вынес приговор двум 20-летним жителя Чебаркуля, признав их виновными в изнасиловании 17-летней девушки. Они проведут 8,5 и 9 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Преступление было совершено 18 октября 2016 года. По данным следствия, школьницу позвал на свидание знакомый, с которым она общалась в Интернете. Ухажер привел ее в квартиру, где выпивали двое его приятелей. После застолья пьяные мужчины изнасиловали гостью, угрожая убийством.
После задержания один из злоумышленников свел счеты с жизнью в камере изолятора временного содержания.
Ранее по теме:
В Чебаркуле трое приятелей надругались над школьницей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:56
Екатеринбургские архитекторы разгромили французов
В "битве" за площадку завода.Сегодня в 18:50
В Арамили избран новый глава
Сысертский коммунальщик.Сегодня в 18:42
В Серове осудили заступившихся за девушку физруков
Горожане считают приговор несправедливым.Сегодня в 18:39
Экс-главу Богдановича заподозрили в растрате
И поставили "неуд" за работу в 2016 году.Сегодня в 18:16
За банкоматы-"фальшивомонетчики" возьмутся сенаторы
Банкиры довели.Сегодня в 18:06
В Екатеринбурге до суда дошло дело о выводе полумиллиарда рублей в Китай
На скамье подсудимых 10 человек.Сегодня в 17:55
Россиянам вернут "красный день" 7 ноября
Если Госдума проголосует.Сегодня в 17:49
В Курганском перинатальном центре умер новорожденный
Прожив всего два дня.Сегодня в 17:47
Двое южноуральцев отправились за решетку за изнасилование
Их подельник покончил с собой.Сегодня в 17:45
Курганский депутат вошел ТОП-5 богатейших госслужащих РФ
Состояние он сколотил на мясе.Сегодня в 17:43
Кубок сантехников решили провести в детском доме
Детей научат вешать радиаторы.Сегодня в 17:33
Фасад екатеринбургского СИЗО обновят к 2018 году
Мундиаль тут не при чем.Сегодня в 17:07
На Южном Урале нашли скелет пропавшего 6 лет назад мужчины
Который заблудился в поле.Сегодня в 16:46
Тюменская область создает условия для "цифровой" экономики
Снижая налоги для IT-компаний.Сегодня в 16:41
В Югре вахтовик сел на 7 лет за избиение коллеги до смерти
Топорищем.
Главные новости
- Сегодня в 17:33Фасад екатеринбургского СИЗО обновят к 2018 году
- Сегодня в 15:28Ольга Глацких блеснула на "Свече памяти"
- Сегодня в 15:01Исеть перечеркнёт велобульвар
- Сегодня в 13:57AZUR air застряла во Вьетнаме
- Сегодня в 13:22На выборах главы Среднего Урала замаячила тень Багарякова
Аналитика
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.