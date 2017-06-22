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В Екатеринбурге до суда дошло дело о выводе полумиллиарда рублей в Китай Сегодня в 18:06

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На скамье подсудимых 10 человек.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 10 участников ОПС, которые вывели в Китай более 595 миллионов рублей. На скамье подсудимых - четыре жителя уральской столицы, четверо тюменцев и 2 гражданина КНР, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сообщество было создано в феврале 2014 года. По данным следствия, злоумышленники получали наличность от китайских предпринимателей, работающих в Екатеринбурге. За вознаграждение они передавали деньги российским коммерсантам, которые были заинтересованы в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен эти бизнесмены переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС.

Эти фирмы заключали фиктивные договоры аутсорсинга с подставными китайскими компаниями. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары и юани), и деньги выводились в Китай под видом оплаты договоров.

Деятельность ОПС была пресечена в декабре 2014 года. Следует отметить, что еще несколько участников сообщества находятся в розыске.

Ранее по теме:
Уральская ОПГ вывела в Китай более полумиллиарда рублей

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