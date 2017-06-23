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Пьяный житель Первоуральска убил 5-летнюю девочкуСегодня в 07:56

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И сам сдался полиции.

В Первоуральске пьяный мужчина убил 5-летнюю девочку. Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы 22 июня 2017 года около 18.00.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, убийство было совершено в квартире дома по проспекту Ильича. 56-летний мужчина сам сообщил в полицию о совершенном им злодеянии. Жертва была его родственницей.

По словам официального представителя ведомства Александра Шульги, мотивы и все обстоятельства убийства пока выясняются. "С учетом обстоятельств совершения этого страшного преступления, в ходе предварительного следствия в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу", - добавил он.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Для определения давности и точной причины смерти тело девочки будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и заключении его под стражу.

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