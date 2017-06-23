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Сломавший хирургу челюсть тагильчанин схлопотал "уголовку"Сегодня в 08:15

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Под стражу его заключать не стали.

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, сломавшего челюсть хирургу детской поликлиники.

Инцидент произошел днем 20 июня 2017 года в учреждении на улице Карла Маркса. 34-летний тагильчанин ворвался в кабинет врача и ударил его рукой в голову. По версии следствия, внезапный конфликт между 35-летним медиком и подозреваемым произошел на почве личной неприязни и никак не связан с профессиональной деятельностью пострадавшего врача.

Дело возбуждено по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении агрессивного тагильчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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