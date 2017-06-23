Подозреваемого в убийстве задержали.

В Кунгуре по подозрению в убийстве женщины задержали 38-летнего жителя деревни Полетаево. Тело жертвы нашли на полигоне утилизации твердых бытовых отходов в вагончике-бытовке.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено утром 20 июня 2017 года. Подозреваемый выпивал с 48-летней знакомой, не имеющей определенного места жительства. Между собутыльниками разгорелась ссора. Мужчина убил приятельницу, после чего покинул место преступления.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.