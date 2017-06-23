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Тюменца заподозрили в убийстве матери-инвалидаСегодня в 12:50

  • Текст

Во время пьянки.

40-летнего жителя Тюмени заподозрили в убийстве неходячей 61-летней матери. Труп женщины нашли в ее квартире на улице Волгоградской 20 июня 2017 года.

По версии следователей, мужчина был пьян. Он поссорился с родственницей и нанес ей множество ударов по голове и телу. От травм потерпевшая скончалась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Тюменец заключен под стражу.

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