Она села на 4 года.

Правобережный райсуд Магнитогорска вынес приговор 25-летней местной жительнице, признав ее виновной в покушении на убийство малолетней дочери-инвалида. Женщина проведет 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По данным следствия, в середине сентября 2015 года пьяная подсудимая в квартире одного из домов надавила ладонью на лицо 2-летней девочки, пытаясь перекрыть доступ кислорода. Ей помешали очевидцы, который унесли девочку в другую комнату. Через некоторое время женщина вновь начала с силой прижимать лицо ребенка к своей груди, попытавшись сломать ей шею. Однако ей вновь помешали.

Следует отметить, что у обвиняемой выявлено эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Суд учел также, что она выросла в детдоме и в 21 года родила ребенка-инвалида, которого воспитывала одна.

Приговор вступил в силу.