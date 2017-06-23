16-летней.

Суд вынес приговор двум жителям Тазовского района, признав их виновными в изнасиловании 16-летней девушки. 19-летний злоумышленник проведет 8 лет в колонии строгого режима, его 17-летнего сообщника на 4 года отправили в воспитательную колонию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 29 ноября 2016 года. Молодые люди выпивали в компании несовершеннолетних девушек. Когда подруги засобирались домой, одна из школьниц решила остаться. Злоумышленники решили этим воспользоваться.