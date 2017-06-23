За 5 лет.

Житель Хабаровского края насиловал пятерых опекаемых девочек с сентября 2012 по февраль 2017 года. В настоящее время он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

По данным федеральных СМИ, всего установлено 729 эпизодов изнасилования.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства. В ходе расследования будет проверен порядок передачи детей под опеку.