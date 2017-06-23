Он арестован.

31-летнему жителю Соликамска предъявили обвинение в убийстве 4-летнего сына. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Мужчину проверят на вменяемость.

Преступление было совершено в ночь на 21 июня 2017 года. По данным следствия, пьяный мужчина схватил топор и несколько раз ударил им мальчика по голове. Ребенок скончался на месте.

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