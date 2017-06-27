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МЧС РФ облапошили на 25 миллионов при ремонте учебного центра на Южном Урале26 июня в 08:15

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Ревизоры вышли на след московского подрядчика.

Военная прокуратура Челябинского гарнизона выявила серьезные финансовые нарушения при реконструкции объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, расположенного в поселке Новогорный (Озерский ГО).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, директором московского ООО "Руслайн М" и бывшим главным инженером ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" были изготовлены фиктивные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, на основании которых на счет подрядчика были необоснованно перечислены 24,9 миллиона рублей.

По материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Примечательно, что в начале июня 2017 года аналогичные нарушения выявила прокуратура Челябинской области. При выполнении госконтракта на 1,2 миллиарда рублей, заключенного в апреле 2012 года также между ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" и "Руслайн М", со счетов заказчика были незаконно выведены 7,4 миллиона рублей, считают ревизоры. Данная проверка привела к возбуждению уголовного дела по все той же ч.4. ст.159 УК РФ.

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