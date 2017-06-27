Он должен будет выплатить пострадавшей миллион.

Прикамца, ослепившего бывшую подругу серной кислотой, приговорили к 7 годам колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей 1 миллион рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Происшествие случилось в декабре 2016 года в поселке Майском Краснокамского района. 38-летняя женщина рассталась с 61-летним ухажером. Он начал писать ей гневные sms, а потом придумал жуткий план мести. Прикамец выследил жертву и плеснул ей в лицо раствор серной кислоты. Женщина полностью ослепла.

Экс-бойфренда признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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