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Руководство свердловского ГУФСИН подтвердило пытки в ИК-526 июня в 10:08

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Возбуждено уголовное дело.

Факты пыток в исправительной колонии №5 частично подтвердились. Об этом заявил врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Олег Давиденко. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ), передает "Уралинформбюро".

"Олег Давиденко на мой запрос сообщил, что доводы Бычкова (Егор Бычков, руководитель нижнетагильского "Города без наркотиков" - прим.ред.) подтверждаются частично. К сожалению, подробности раскрывать он не стал. Хотя это тоже показательно", - написал в своем блоге депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

В конце мая о пытках и вымогательствах в ИК-5 рассказали агентству "Между строк" экс-заключенные. В частности, один из них утверждает, что после истязаний ему пришлось вспороть живот. По словам бывших зэков, система насилия в колонии организована руководством.

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