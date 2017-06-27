Увеличатся сроки заключения.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России подготовил поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за коррупционные преступления.

Депутаты предлагают увеличить срок заключения за дачу и получение взятки до 4 лет лишения свободы. Сейчас за дачу взятки предусматривается до 2 лет колонии, а за ее получение - до 3 лет, передает "Уралинформбюро".

Парламентарии намерены также ввести понятие "неимущественная взятка", к которой, например, будут относить трудоустройство родственника взяточника в коммерческую организацию с высокой зарплатой и без должной квалификации в обмен за лоббирование интересов.

Законопроект получил положительные отзывы Верховного суда РФ и Генеральной прокуратуры, пишут "Известия".