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Облсуд пересмотрит приговор создателю уральской "армии зомби"26 июня в 12:36

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18 июля.

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, осужденному за убийство шести человек, 18 июля 2017 года. Заседание начнется в 9.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Байрамбеков по заказу застрелил двух екатеринбургских предпринимателей в 2003 и 2010 годах. А в 2014 году он увлекся оккультизмом и, соблюдая обряды, зарезал четырех бомжей в лесу под Среднеуральском. Ему помогала Татьяна Соловьева, которая в настоящее время находится в федеральном розыске.

Байрамбекову грозил пожизненный срок, но он пошел на сделку со следствием, и суд рассматривал дело в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.). В марте ему вынесли приговор - 13 лет 2 месяца колонии строгого режима.

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